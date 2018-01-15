Метеоновости
В ближайшие сутки возможны резкие колебания уровней воды
В истекший период (13 - 14 января) в связи с сохранением морозной погоды на реках и водоемах происходило ледообразование.
В настоящее время на водных объектах республики наблюдаются забереги и шугоход. На Березине у г. Бобруйск, отдельных ее притоках, некоторых притоках Сожа и Припяти наблюдается ледостав, ледостав с полыньями. На водохранилищах Красная Слобода, Заславское, Чигиринское, Солигорское и Вилейское, а также озерах Червоное, Лукомское, Дривяты, Нарочь наблюдается сплошной ледяной покров, на лед выходить опасно.
На реках преобладает спад уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-19 см. На большинстве рек вода находится на пойме.
На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную высокую отметку на 5 см, здесь отмечается ровный ход уровня воды.
В ближайшие сутки в связи с установлением ледяного покрова на реках возможны резкие колебания уровней воды.
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▪ Опубликовано 15.01.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31806
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