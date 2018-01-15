В ближайшие сутки возможны резкие колебания уровней воды

В истекший период (13 - 14 января) в связи с сохранением морозной погоды на реках и водоемах происходило ледообразование.

В настоящее время на водных объектах республики наблюдаются забереги и шугоход. На Березине у г. Бобруйск, отдельных ее притоках, некоторых притоках Сожа и Припяти наблюдается ледостав, ледостав с полыньями. На водохранилищах Красная Слобода, Заславское, Чигиринское, Солигорское и Вилейское, а также озерах Червоное, Лукомское, Дривяты, Нарочь наблюдается сплошной ледяной покров, на лед выходить опасно.

На реках преобладает спад уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-19 см. На большинстве рек вода находится на пойме.

На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную высокую отметку на 5 см, здесь отмечается ровный ход уровня воды.

В ближайшие сутки в связи с установлением ледяного покрова на реках возможны резкие колебания уровней воды.