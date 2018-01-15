Метеоновости
Прогноз погоды на день 15 января.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый. Максимальная температура воздуха -4.. -9°С В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром -9.. -11°С, днем -6..-8°С, вечером -9.. -11°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды на день 15 января.»
▪ Опубликовано 15.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31804 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды на день 15 января.».
Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды на день 15 января..