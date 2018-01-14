Метеоновости
Прогноз погоды на день 14 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Максимальная температура воздуха -4.. -9°C.
В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром температура воздуха -9°C, максимальная днем -6.. -7°C, в вечерние часы -7.. -9°C.
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▪ Опубликовано 14.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31803 | Новости в RSS.
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