Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 января Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем -1.. -6°С В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха -3 -5°С. утром -5.. -7°С, днем -3..-5°С, вечером -4.. -6°С.

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▪ Опубликовано 13.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31802 | Новости в RSS.

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