Сохранится умеренно-морозная погода

13 января погодные условия Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями преимущественно осадков погода. Местами по стране образуется слабый туман, на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, максимальная днем -1..-6°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

14-15 января над территорией Беларуси сохранится влияние скандинавского антициклона, смещающегося с Новгородской области через Московскую область на Среднюю Волгу. Сохранится умеренно-морозная погода. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха минимальная ночью составит -7..-12°С, при прояснениях воздух охладится до -13..-15°С, дневной максимум не превысит -2..-7°С.