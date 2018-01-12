Лёд тонкий, выходить на него нельзя

По состоянию на 12 января на большинстве рек республики отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-29 см. На притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды опустился ниже опасной высокой отметки. Рост уровней воды с интенсивностью 1-4 см за сутки сохраняется на Припяти, Березине у г. Березино, Соже у г. Гомель и Днепре ниже г. Могилев. На большинстве рек вода еще находится на пойме.

Уровень воды превышает опасную высокую отметку на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин, здесь отмечается спад уровня воды с суточной интенсивностью 2 см.

Ледяные образования наблюдаются на большем протяжении Западной Двины, Немана, Вилии, Днепре выше г. Орша, Соже выше г. Кричев, на большинстве их притоков и на притоках Западного Буга и Припяти.

На водохранилищах Красная Слобода, Заславское и Солигорское, а также озере Червоное наблюдается сплошной ледяной покров, однако лед тонкий, выходить на него нельзя. На Вилейском водохранилище и озере Нарочь отмечаются забереги и редкий шугоход.

В ближайшие дни в связи с сохранением морозной погоды ледообразование на реках будет продолжаться, на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды.