Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 января Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Максимальная температура воздуха 0..-6°C. В Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха утром -2..-4°C, днем -2..-4°C, вечером -3..-5°C.

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▪ Опубликовано 12.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31797 | Новости в RSS.

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