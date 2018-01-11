Прогноз погоды на выходные дни

12-14 января погоду Беларуси будет определять скандинавский антициклон, смещающийся с Финляндии на центральные районы европейской территории России.

12 января ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман и изморозь. По северо-востоку страны на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -2..-8°С, во второй половине дня повысится до 0..-6°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

13 января без осадков. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, по северо-востоку страны при прояснениях до -12°С, максимальная днем -1..-6°С.

14 января без осадков. Температура воздуха минимальная ночью -6..-11°С, при прояснениях до -14°С, максимальная днем -2..-7°С.