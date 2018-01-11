На большинстве рек сохранится понижение уровней воды

В настоящее время рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-6 см сохраняется на Припяти, большем протяжении Березины и Сожа, Днепре ниже г. Могилев. На большинстве рек вода находится на пойме.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги и притоке Припяти реке Случь у д. Ленин, здесь отмечается спад уровней воды.

Ледяные образования наблюдаются на Западной Двине выше д. Улла, Немане на участке Белица – Мосты, Вилии в районе г. Вилейка, Днепре выше г. Орша, Соже выше г. Кричев, Припяти в районе г. Петриков, а также на большинстве малых рек.

Сплошной ледяной покров установился на водохранилищах Красная Слобода, Заславское, Солигорское и озере Червоное, однако лед тонкий, выходить на него нельзя. На Вилейском водохранилище и озере Нарочь отмечаются сало и забереги.

В ближайшие дни понижение уровней воды на большинстве рек сохранится, в результате чего на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды опустится ниже опасной высокой отметки. Ледообразование на реках будет продолжаться.