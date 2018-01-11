Метеоновости

Прогноз по Беларуси на день 11 января Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами слабые туман, изморозь. По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -5°С до +1°С В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха -2.. -4°С. утром -5.. -6°С, днем -2..-3°С, вечером -3.. -5°С.

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▪ Опубликовано 11.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31793 | Новости в RSS.

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