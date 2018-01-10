Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие 3 дня
11 января Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман, изморозь. По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -2..-7°С, при прояснениях до -9°С, во второй половине дня повысится до -3..+2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – слабо расти.
12-13 января погоду будет определять скандинавский антициклон, смещающийся с Финляндии на центральные районы Европейской территории России.
12 января преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем 0..-6°С.
13 января без осадков. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, по северо-востоку при прояснениях до -13°С, максимальная днем -2..-7°С.
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▪ Опубликовано 10.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31792 | Новости в RSS.
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