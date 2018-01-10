Выходить на лед крайне опасно

По состоянию на 10 января небольшой суточный рост уровней воды с интенсивностью до 8 см наблюдается на всем протяжении Припяти, отдельных участках Днепра, Березины и Сожа. На большинстве рек вода находится на пойме.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги на 10 см (суточный спад составляет 4 см), на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин на 10 см (суточный спад составляет 1 см).

Ледяные образования в виде снежуры и заберегов появились в верховьях Западной Двины, Днепра и Сожа, отдельных участках Немана и Припяти, а также на некоторых малых реках. На Чигиринском и Заславском водохранилищах, озере Нарочь и озере Червоное отмечаются забереги и закраины. На водохранилище Красная Слобода установился тонкий ледяной покров, здесь выходить на лед крайне опасно.

В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, ледообразование на реках продолжится.