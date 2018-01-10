Прогноз погоды на день 10 января

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром по западной половине сохранится туман, днем туман прогнозируется местами. В отдельных районах республики ожидается изморозь и слабый гололед. По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -2..+3°С.

В Минске: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный с переходом на южный умеренный. Максимальная температура воздуха -1.. +1°С, в утренние часы температура воздуха -2.. -4°C, к вечеру -1..-2°C.