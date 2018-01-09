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  Наблюдающиеся по западу туманы, в период с 23 часов 9 января (вторник) до 3 часов 10 января (среда), распространятся на западную половину республики, видимость 100-500 метров. Туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 10 января (среда).

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 09.01.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31787

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