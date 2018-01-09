Наблюдающиеся по западу туманы, в период с 23 часов 9 января (вторник) до 3 часов 10 января (среда), распространятся на западную половину республики, видимость 100-500 метров. Туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 10 января (среда).

Оранжевый уровень опасности.