11-12 января Беларусь окажется под влиянием скандинавского антициклона

10 января территория Беларуси останется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране образуется слабый туман и гололед. По северо-востоку республики на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-6°С, днем повысится до -2..+3°С. Атмосферное давление будет падать.

11-12 января республика окажется под влиянием скандинавского антициклона, перемещающегося с Финляндии на Ленинградскую область.

11 января преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-7°С, в отдельных районах воздух охладится до -9°С, максимальная днем -3..+2°С.

12 января сохранится преимущественно без осадков погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3°С по юго-западу до -10°С по северо-востоку страны, дневные максимумы составят -5..+1°С.