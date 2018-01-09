На реках и водоемах возобновились ледообразовательные процессы

По состоянию на 9 января небольшой суточный рост уровней воды с интенсивностью до 6 см наблюдается на Березине, Соже, Припяти, Днепре на участке Могилев – Лоев. На большинстве рек вода находится на пойме.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на притоке Сожа реке Проня у д. Летяги на 14 см (суточный рост составляет 4 см), на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин на 11 см (ровный ход уровня воды).

В связи с понижением температуры воздуха на реках и водоемах возобновились ледообразовательные процессы, ледяные образования в виде снежуры и заберегов отмечаются в верховьях Западной Двины и Сожа, отдельных участках Немана, а также на некоторых малых реках. На Чигиринском водохранилище, озере Нарочь и озере Червоное наблюдаются забереги.

В ближайшие дни на отдельных участках рек рост уровней воды сохранится, появление ледяных образований ожидается на большинстве рек.