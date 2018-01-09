Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 января Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку республики пройдет небольшой снег, мокрый снег. По северо-востоку страны на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха максимальная днем -3..+2°С. В Минске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха утром 0..-2°C, днем -1..+1°С, к вечеру понижение до -1 -2°C.

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▪ Опубликовано 09.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31783 | Новости в RSS.

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