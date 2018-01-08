Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие 3 дня

9 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку республики небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами туман. По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный: ночью порывистый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..-9°С, во второй половине дня повысится до -3..+2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

10-11 января погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе северных широт, лишь 10 января ночью по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

10 января преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северо-востоку республики возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем днем -2..+3°С.

11 января преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по западу до -9°С по востоку страны, максимальная днем -3..+2°С.