В ближайшие дни рост уровней воды на большинстве рек сохранится

По состоянию на 8 января рост уровней воды с интенсивностью 1-19 см за сутки наблюдается на всем протяжении Днепра, Березины, Сожа и Припяти, а также отдельных участках Западной Двины и Немана. На большинстве рек вода находится на пойме.

На притоке Сожа реке Проня у д. Летяги уровень воды превышает опасную высокую отметку на 10 см (суточный рост составляет 6 см), в результате чего в Славгородском районе Могилевской области отмечаются затопления низкоуровенного моста и участка дороги.

На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную высокую отметку на 11 см (суточный спад составляет 1 см), здесь сохраняются затопления подворий и хозпостроек.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Немане у г. Столбцы (до ее достижения остается 25 см, здесь отмечается ровный ход уровня воды) и притоке Припяти реке Цна у д. Дятловичи (до ее достижения остается 21 см, здесь суточный рост составляет 1 см).

Температура воды в реках и водоемах понизилась и находится в пределах от 0°С до 2.8°С. В верховье Сожа отмечается редкий шугоход, а на водоемах местами появились забереги.

В ближайшие дни рост уровней воды на большинстве рек сохранится, интенсивность его уменьшится. Температура воды в реках и водоемах будет понижаться, в результате чего возобновятся ледообразовательные процессы.