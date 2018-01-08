Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 января Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку республики небольшой кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, по северу порывистый, в отдельных районах Витебской области сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -2.. +2°С. В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром -2.. -4°С, днем -1..+1°С, вечером -1.. -3°С.

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▪ Опубликовано 08.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31779 | Новости в RSS.

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