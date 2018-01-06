Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 января Облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по северной половине небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +2.. +7°С. В Минске сегодня: возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30-40%). Максимальная температура воздуха +3.. +5°С. утром около +4°С, днем +3..+5°С, вечером +3.. +4°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 6 января»

▪ Опубликовано 06.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31777 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 6 января».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 6 января.