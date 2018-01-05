7 января начнет поступать более холодная воздушная масса со Скандинавии

6 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается облачно, днем с прояснениями. Ночью на большей части территории республики пройдут осадки, в основном дождь. Днем небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -1..+4°С, во второй половине дня повысится до +2..+7°С. Атмосферное давление будет расти.

7 января вслед за смещением атмосферного фронта, начиная с северных районов Беларуси, начнет поступать более холодная воздушная масса со Скандинавии. В отдельных районах республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по югу с дождем. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем от -2°С по северу до +6°С по югу.

8 января погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в северо-восточных районах страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны возможен небольшой кратковременный снег. В отдельных районах по северо-востоку республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем -3..+2°С.