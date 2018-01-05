Гидрологическая обстановка на реках Беларуси

По состоянию на 5 января на реках республики наблюдается рост уровней воды, интенсивность его несколько уменьшилась и составляет 1-19 см за сутки.

На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную высокую отметку на 13 см при суточном росте в 1 см, здесь отмечаются затопления подворий и хозпостроек. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Немане у г. Столбцы (до ее достижения остается 26 см) и притоке Припяти реке Цна у д. Дятловичи (до ее достижения остается 24 см).

Вода находится на пойме на Немане на участке Столбцы - Белица, Днепре у г. Жлобин и г. Лоев, Березине на участке Борисов - Светлогорск, Соже у г. Славгород, Припяти у д. Черничи, а также реках Щара у г. Слоним, Вилия у д. Стешицы, Нарев у д. Немержа, Лесная у г. Каменец, Друть у д. Городище, Свислочь у д. Теребуты, Проня у д. Летяги, Беседь у д. Светиловичи, Стыр у д. Лопатино, Цна у д. Дятловичи, Уборть у д. Краснобережье, Птичь у д. Дараганово и д. 1-я Слободка, Случь у д. Ленин, а также на канале Бычок у д. Озераны.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0.2°С до 3.4°С.

В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится, интенсивность его несколько уменьшится. Вода выйдет на пойму на Днепре у г. Речица, притоке Березины реке Бобр у д. Куты, притоке Сожа реке Вихра у г. Мстиславль, притоках Припяти реках Оресcа у д. Андреевка, Ствига у д.Коротичи.