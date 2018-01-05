Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 5 января Облачно с прояснениями. На большей части территории республики осадки (дождь, мокрый снег). Ветер южный порывистый, по северо-западу в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +2..+7°C. В Минске осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность 70-80%). Ветер южный порывистый. Максимальная температура воздуха +3..+5°C.

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▪ Опубликовано 05.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31773 | Новости в RSS.

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