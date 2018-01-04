В ближайшие сутки повышение уровней воды на реках сохранится

В настоящее время в бассейнах рек сохраняется рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-31 см.

На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную высокую отметку на 12 см, в результате чего в Житковичском районе Гомельской области отмечаются затопления подворий и хозпостроек.

На отдельных участках рек бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга, Днепра, Березины, Сожа и Припяти отмечаются затопления пойменных земель.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0.3°С до 3.1°С.

В ближайшие сутки повышение уровней воды на реках сохранится, в результате чего вода выйдет на пойму на Вилии у г. Вилейка, на Днепре у г. Речица, притоке Березины реке Бобр у д. Куты, притоках Припяти реках Уборть у д. Краснобережье и Оресcа у д. Андреевка. На Немане у г. Столбцы и на Вилии у г. Вилейка уровни воды приблизятся к опасной высокой отметке.