Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 января Облачно. На большей части территории небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-восточный, южный умеренный, по западу порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +1°С до +6°С. Сегодня в Минске: небольшие осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%). Максимальная температура воздуха +2.. +3°С. утром +1..+2°С, днем +2..+3°С, вечером +3.. +2°С.

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▪ Опубликовано 04.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31768 | Новости в RSS.

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