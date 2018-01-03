Прогноз погоды на день 3 января

Преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах слабый туман, местами дороги скользкие. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха во второй половине дня 0,..+5°С. В Минске временами осадки (дождь, мокрый снег), (вероятность осадков 80-90%),слабый туман, температура воздуха в течение дня +1..+3°С.