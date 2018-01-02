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Прогноз погоды по Беларуси на день 2 января

синоптическая картаОблачно. Преимущественно по юго-востоку осадки, в основном дождь. В отдельных районах туман. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха 0, +5°С. Сегодня в Минске: облачно. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +4°С, днем +4°С, вечером +3°С.


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▪ Опубликовано 02.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31764 | Новости в RSS.

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