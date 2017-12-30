Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 декабря Облачно с прояснениями. Осадки (дождь, переходящий в мокрый снег) пройдут преимущественно по востоку республики. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от 0°С до +5°С. Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +1°С, днем до +2°С, вечером около 0°С.

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▪ Опубликовано 30.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31761 | Новости в RSS.

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