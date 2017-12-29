В ближайшие дни повышение уровней воды на реках сохранится

В настоящее время почти повсеместно на реках страны продолжается рост уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки.

На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную высокую отметку на 8 см, здесь интенсивность роста уровня воды составляет 1 см за сутки.

На отдельных участках рек бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга, Днепра, Березины, Сожа и Припяти вода находится на пойме.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0°С до 3.2°С. На реках ледяные образования полностью разрушились и сохраняются лишь на водохранилищах: Чигиринское, Заславское и Красная Слобода.

В ближайшие дни повышение уровней воды на реках сохранится. В результате чего на Немане у г. Столбцы, его притоке реке Щара у г. Слоним, Днепре у г. Жлобин, Березине у г. Борисов, притоках Припяти реках Оресcа у д. Андреевка и Птичь у д. Дараганово уровни воды достигнут отметок выхода воды на пойму. На притоке Припяти реке Цна у д. Дятловичи уровень воды приблизится к опасной высокой отметке.