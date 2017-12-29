Прогноз погоды на новогодние выходные

30 декабря погодные условия по восточной половине Беларуси будет определять фронтальный раздел, по западу скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная, по западу страны с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью по востоку страны в отдельных районах сильные дожди. Местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет расти.

31 декабря ночью республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления, днем с территории Польши переместится атмосферный фронт. В ночные часы в отдельных районах, днем на большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+5.

1 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории республики осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью в отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны, максимальная днем +2..+8°С. В столице в Новый Год 1 января преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном дождь). Ночью возможен слабый туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0..+2°С, максимальная днем +3..+5°С.