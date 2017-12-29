Метеоновости
Прогноз погоды на новогодние выходные
30 декабря погодные условия по восточной половине Беларуси будет определять фронтальный раздел, по западу скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная, по западу страны с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью по востоку страны в отдельных районах сильные дожди. Местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет расти.
31 декабря ночью республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления, днем с территории Польши переместится атмосферный фронт. В ночные часы в отдельных районах, днем на большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+5.
1 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории республики осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью в отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны, максимальная днем +2..+8°С. В столице в Новый Год 1 января преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном дождь). Ночью возможен слабый туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0..+2°С, максимальная днем +3..+5°С.
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▪ Опубликовано 29.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31759 | Новости в RSS.
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