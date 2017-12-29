Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 декабря Облачно. На большей части территории дожди, вечером по западу страны с мокрым снегом. Местами слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3..+8°C. В Минске сегодня облачно. Дождь (вероятность осадков 80-90%). Слабый туман. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха утром около +4°C, днем +5..+7°C, вечером +4..+6°C.

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▪ Опубликовано 29.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31757 | Новости в RSS.

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