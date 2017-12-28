Ожидается пасмурная погода

29 декабря погодные условия Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается пасмурная погода. Ночью преимущественно по западной половине страны, днем на большей части территории дожди, вечером по западу республики с мокрым снегом. Местами слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..+6°С, во второй половине дня повысится до +3..+8°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

30 декабря погоду в основном обусловит фронтальная система, медленно перемещающаяся на восток. Ночью на большей части территории, днем по востоку страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах сгустится туман, ночью слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С.

31 декабря ночью республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, днем погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+5°С.