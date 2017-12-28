Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 декабря Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, слабый гололед, утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу страны. Сегодня в Минске: Без существенных осадков (5-10%). Утром слабый туман. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром +1.. +2°С, днем +3.. +4°С.

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▪ Опубликовано 28.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31754 | Новости в RSS.

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