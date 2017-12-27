Метеоновости
Наблюдающиеся туманы в период с 18 до 23 часов 27 декабря (среда), распространятся на большую части территории республики, Минской области и в Минске, видимость 100-500 метров. Туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 28 декабря (четверг).
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▪ Опубликовано 27.12.17 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31752
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