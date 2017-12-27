Наблюдающиеся туманы в период с 18 до 23 часов 27 декабря (среда), распространятся на большую части территории республики, Минской области и в Минске, видимость 100-500 метров. Туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 28 декабря (четверг).

Оранжевый уровень опасности.