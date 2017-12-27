Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие 3 дня

28 декабря погоду Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром на большей части территории, а днем местами туман, в ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..+3°С, во второй половине дня составит от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу страны. Атмосферное давление существенно не изменится.

29 декабря республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Карпат. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, в западных районах с мокрым снегом. Ветер южной четверти порывистый. По северо-востоку республики на дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +2..+8°С.

30 декабря сохранится влияние атмосферного фронта, постепенно смещающегося через территорию Беларуси на восточные районы страны. Ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по востоку страны, ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С.