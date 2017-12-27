Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 27 декабря 2017 г. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Максимальная температура воздуха +1.. +6°C. В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха утром +1..+2°C, днем +2.. +4°C, вечером +1..+2°C.

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▪ Опубликовано 27.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31749 | Новости в RSS.

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