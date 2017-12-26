В ближайшие дни на реках будет наблюдаться рост уровней воды

В настоящее время на большинстве рек страны сохраняется рост уровней воды с интенсивностью 1-30 см за сутки. В результате чего на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превысил опасную высокую отметку.

На Немане у д. Белица, Вилии у д. Стешицы, реках Нарев у д. Немержа и Лесная у г. Каменец (притоки Западного Буга), на Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино и ее притоке реке Свислочь у д. Теребуты, Соже у г. Славгород, Припяти у д. Черничи и ее притоках реках Стыр у д. Лопатино и Птичь у д. 1-я Слободка, на канале Бычок у д. Озераны (приток Ствиги) уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0°С до 4.6°С. Ледяные образования в виде снежуры, заберегов и шугохода отмечаются на отдельных участках рек бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа, водохранилищах: Чигиринское, Заславское и Красная Слобода.

В ближайшие дни на реках будет наблюдаться рост уровней воды. На притоке Немана реке Щара у г. Слоним, Днепре у г. Жлобин, Березине у г. Светлогорск и притоке Припяти реке Ореса у д. Андреевка уровни воды достигнут отметок выхода воды на пойму.