Погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса

27 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная в ночные и утренние часы понизится до -1..+4°С, максимальная во второй половине дня повысится до +1..+6°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

28 декабря территория республики будет находиться под влиянием теплых влажных воздушных масс, перемещающихся с юга Европы. В отдельных районах страны пройдут небольшие осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью и утром -2..+4°С, максимальная днем +1..+7°С, по юго-западу страны до +9°С.

29 декабря республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Карпат. Ожидается в основном облачная погода. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны прогнозируются дожди, в западных районах республики с мокрым снегом. По северо-востоку Беларуси на дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью и утром 0..+5°С, максимальная днем +2..+8°С.