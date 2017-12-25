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Прогноз погоды по Беларуси на день 25 декабря

синоптическая картаОблачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, по юго-западу сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -1..+4°C, в юго-западных районах +5 +9°C.

В Минске осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность 80-90%). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром 0..+1°C, днем +2..+4°C, вечером +2..+4°C.


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▪ Опубликовано 25.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31744 | Новости в RSS.

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