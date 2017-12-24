Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 декабря Облачно с прояснениями. Утром на большей части территории, днем преимущественно в южных районах осадки ( мокрый снег, дождь). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +1 ..+6°С, в западных районах до +8°С. Сегодня в Минске: во второй половине дня небольшой мокрый снег утром дождь (вероятность осадков 80-90%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 10-20%). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха: утром +3.. +5°С, днем около +5°С, вечером +1.. +3°С.

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▪ Опубликовано 24.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31741 | Новости в RSS.

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