Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 декабря 2017 г. Облачно. В западных и центральных районах снег, мокрый снег, по Брестской и Гродненской областям с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, по северо-западной половине республики сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -2, +4°С. Сегодня в Минске: во второй половине дня небольшой мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, к вечеру сильный порывистый. Температура воздуха: утром около 0°С, днем около 0°С, вечером около 0°С.

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▪ Опубликовано 23.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31740 | Новости в RSS.

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