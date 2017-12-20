Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -2..-8°

21 декабря Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, днем в северо-западных регионах республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах небольшой кратковременный снег. Днем преимущественно по северо-западной половине страны снег, мокрый снег, местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -2..-8°С, при прояснениях по северо-востоку до -10°С, во второй половине дня повысится до 0..-6°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет падать.

22 декабря погодные условия будут определять атмосферные фронты. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем. Ожидается слабый туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по востоку до -8°С; максимальная днем -3..+3°С.

23 декабря ночью большая часть Беларуси останется под влиянием малоактивного фронтального раздела, уходящего на территорию Украины, днем — в области пониженного атмосферного давления. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по северо-западу местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+2°С.