В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды

В настоящее время на большинстве рек страны наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1-33 см за сутки.

Вода находится на пойме на отдельных участках Немана, Вилии, Днепра, Березины, некоторых их притоках, а также отдельных притоках Западного Буга и Припяти.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0°С до 2.2°С. Ледяные образования в виде снежуры, заберегов и шугохода отмечаются на отдельных участках рек бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины, Припяти, озерах Дривяты и Червоное, водохранилищах: Чигиринское, Заславское, Солигорское и Красная Слобода.

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды. На Припяти у д. Черничи и Березине у г. Светлогорск уровни воды достигнут отметок выхода воды на пойму. В связи с сохранением отрицательных значений температуры воздуха, ледообразование на водных объектах будет продолжаться.