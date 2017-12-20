Метеоновости
В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды
В настоящее время на большинстве рек страны наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1-33 см за сутки.
Вода находится на пойме на отдельных участках Немана, Вилии, Днепра, Березины, некоторых их притоках, а также отдельных притоках Западного Буга и Припяти.
Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 0°С до 2.2°С. Ледяные образования в виде снежуры, заберегов и шугохода отмечаются на отдельных участках рек бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины, Припяти, озерах Дривяты и Червоное, водохранилищах: Чигиринское, Заславское, Солигорское и Красная Слобода.
В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды. На Припяти у д. Черничи и Березине у г. Светлогорск уровни воды достигнут отметок выхода воды на пойму. В связи с сохранением отрицательных значений температуры воздуха, ледообразование на водных объектах будет продолжаться.
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▪ Опубликовано 20.12.17 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31729
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