Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 декабря Облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по южной половине страны, кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха максимальная днем -5.. +1°С. Сегодня в Минске: утром небольшой снег (вероятность осадков 70-80%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха: утром -2..-3°С, днем 0..-2°С, вечером -2..-3°С.

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▪ Опубликовано 20.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31727 | Новости в RSS.

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