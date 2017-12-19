Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие 3 дня

20 декабря ночью и утром погодные условия на территории Беларуси будет определять фронтальный раздел, днем скажется влияние области пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах, преимущественно по южной половине страны, кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -1..-7°С, во второй половине дня повысится до -5..+1°С. Атмосферное давление в Минске существенно не изменится, днем будет расти.

21 декабря Беларусь будет находиться в основном в поле повышенного атмосферного давления, днем в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. В отдельных районах республики, а днем на большей части территории Брестской и Гродненской областей пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог республики гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях по востоку -10..-12°С, максимальная днем 0..-6°С.

22 декабря через территорию республики ожидается перемещение системы фронтов с юга Скандинавского полуострова. Во многих районах пройдет снег, днем по западу страны ожидаются осадки, в основном мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, при прояснениях по востоку до -8°С; максимальная днем от -5°С по востоку до +2°С по западу республики.