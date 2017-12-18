По востоку страны ожидается снег, метель

19 декабря погодные условия по западу Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по востоку республики скажется влияние фронтального раздела от циклона с центром над северо-востоком Украины. Облачно, по западу с прояснениями. По востоку республики снег, метель. Ночью по Гомельской и Могилевской областям сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный порывистый, ночью по юго-востоку сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..-5°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

20-21 декабря погоду в республике будет определять область пониженного атмосферного давления, 21 декабря днем в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ожидается: облачно с прояснениями.

20 декабря на большей части территории республики пройдет кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, при прояснениях -8..-11°С; максимальная днем 0..-5°С.

21 декабря ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, днем местами, преимущественно по западу страны, кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях -10..-12°С; максимальная днем 0..-6°С.