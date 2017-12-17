Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 декабря Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный снег. Утром местами слабые гололед и туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -2.. +3°С. Сегодня в Минске: Возможен небольшой кратковременный снег (вероятность 40-45%). На дорогах гололедица. Температура воздуха: утром 0..-1°С, днем 0..+1°С, вечером -1..-2°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 17 декабря»

▪ Опубликовано 17.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31716 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 17 декабря».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 17 декабря.