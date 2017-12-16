Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 16 декабря Облачно. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах по юго-востоку республики сильные осадки. Местами по республике налипание мокрого снега. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха 0..+6°C. В Минске: осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80-90%). Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный до порывистого. Температура воздуха в течение дня 0..+2°C.

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▪ Опубликовано 16.12.17 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31713 | Новости в RSS.

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