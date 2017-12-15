Прогноз погоды на выходные

16 декабря территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), в отдельных районах по юго-востоку республики сильные осадки. Слабый гололед. Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..+3°С, во второй половине дня повысится до 0..+6°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

17-18 декабря погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидается: облачно с прояснениями.

17 декабря в отдельных районах республики пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+2°С.

18 декабря в отдельных районах страны ожидается кратковременный снег. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем -5..+1°С.